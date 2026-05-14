Россия с пониманием отнеслась к отсутствию Ван И на встрече в Нью-Дели Рябков: в БРИКС с уважением относятся к позиции каждой страны

Москва14 мая Вести.Россия с пониманием относится к тому, что на совещании министров иностранных дел (СМИД) БРИКС в Нью-Дели отсутствовал глава МИД Китая Ван И. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Как я понимаю, китайская делегация будет представлена на другом уровне. Причины понятны, да. Это тоже один из аспектов, когда страны БРИКС проявляют уважение к одному из членов, понимая обстоятельства заявил он

На фоне совещания министров в Нью-Дели в Пекине принимают визит президента США Дональда Трампа. Впервые за девять лет американский лидер прибыл в Китай для переговоров с лидером КНР.

В целом, заметил Рябков, в БРИКС с уважением относятся к позициям и обстоятельствам стран-участниц объединения.

Мы движемся к саммиту БРИКС, который в сентябре состоится здесь же, в Дели. И на этапе подготовки саммита, - а встреча министров является ключевым звеном в данном процессе, - нам важно добиваться конкретных результатов. Разногласия, разночтения, трения могут быть. Мы с уважением относимся к позиции каждого, но главное в том, чтобы вектор движения был поступательным. И важно, что все участники объединения с пониманием подходят к такой постановке вопроса сказал дипломат

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ближневосточный конфликт в Нью-Дели будет обсуждаться в оптимальном и эффективном формате.