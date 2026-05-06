Москва6 маяВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с главой МИД Китая Ван И в Пекине.
Иранский дипломат подчеркнул, что Исламская Республика доверяет Китаю и надеется, что Пекин продолжит играть активную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
В Пекине я провел конструктивные переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны подтвердили право Ирана на защиту государственного суверенитета и национального достоинства, иранская сторона высоко оценила выдвинутую китайской стороной инициативу из четырех пунктов по поддержанию и продвижению мира и стабильности в регионенаписал Аракчи в соцсети X
Ранее МИД Ирана сообщил о прибытии Аракчи в Китай для переговоров с Ван И.
Также иранский дипломат обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прекращение боевых действий на Ближнем Востоке и вопросы пропуска российских судов и грузов через Ормузский пролив.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, что привело к перекрытию Ормуза.