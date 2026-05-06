Ван И: Китай готов содействовать запуску переговорного процесса США и Ирана

КНР готова содействовать продвижению переговоров Ирана и США Ван И: Китай готов содействовать запуску переговорного процесса США и Ирана

Москва6 мая Вести.Пекин готов к содействию запуску и продвижению переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава китайского МИД Ван И.

Он провел в Пекине встречу с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи. Ван И также указал на готовность Китая играть более значимую роль в нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Китай готов оказать содействие запуску и продвижению процесса мирных переговоров [между Ираном и США] сказал китайский дипломат

КНР, по его словам, также надеется на восстановление в ближайшее время судоходства в Ормузском проливе.