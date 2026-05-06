Москва6 маяВести.Пекин готов к содействию запуску и продвижению переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном, заявил глава китайского МИД Ван И.
Он провел в Пекине встречу с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи. Ван И также указал на готовность Китая играть более значимую роль в нормализации ситуации на Ближнем Востоке.
Китай готов оказать содействие запуску и продвижению процесса мирных переговоров [между Ираном и США]сказал китайский дипломат
КНР, по его словам, также надеется на восстановление в ближайшее время судоходства в Ормузском проливе.