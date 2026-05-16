Ван И: Китай и США надеются на скорое завершение конфликта на Украине

Москва16 мая Вести.Пекин солидарно с Вашингтоном выражает надежду на скорое урегулирование украинского конфликта.

С таким заявлением выступил глава китайского Министерства иностранных дел Ван И, чьи слова передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Министр высказался об этом по итогам визита президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в столицу Китая.

Китай и США надеются на то, что этот конфликт вскоре закончится отметил глава внешнеполитического ведомства

По словам руководителя МИД, делегации обеих сторон проделали существенную работу по продвижению мирных консультаций, "каждый по-своему".

Ранее Ван И заявил, что взаимоотношения Пекина и Вашингтона являются самыми сложными и многогранными в международной политике.