Москва15 маяВести.Отношения Китая и Соединенных Штатов Америки должны быть управляемыми и стабильными, а не напоминать американские горки. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа.
Его слова приводит МИД КНР.
(Отношения КНР и США. - Прим. ред.) должны быть управляемыми и стабильными, а не напоминать американские горки с постоянными взлетами и падениямисказал Ван И
Помимо этого министр отметил, что отношения Пекина и Вашингтона являются самыми сложными и многогранными в международной политике. По словам Ван И, ключевую роль в стабилизации взаимоотношений между странами играет непосредственное взаимодействие глав государств — дипломатия лидеров остается их "путеводной звездой".