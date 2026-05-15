Ван И: отношения КНР и США не должны напоминать американские горки

Москва15 мая Вести.Отношения Китая и Соединенных Штатов Америки должны быть управляемыми и стабильными, а не напоминать американские горки. Об этом заявил китайский министр иностранных дел Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа.

Его слова приводит МИД КНР.

(Отношения КНР и США. - Прим. ред​​​.) должны быть управляемыми и стабильными, а не напоминать американские горки с постоянными взлетами и падениями сказал Ван И

Помимо этого министр отметил, что отношения Пекина и Вашингтона являются самыми сложными и многогранными в международной политике. По словам Ван И, ключевую роль в стабилизации взаимоотношений между странами играет непосредственное взаимодействие глав государств — дипломатия лидеров остается их "путеводной звездой".