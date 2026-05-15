Москва15 мая Вести.Последствий конфликта или противостояния между Китаем и США не выдержит никто. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа.

Наибольшим общим знаменателем для Китая и США Ван И назвал мирное сосуществование. Слова китайского министра иностранных дел приводятся на сайте внешнеполитического ведомства КНР.

Визит Трампа в Китай продлился с 13 по 15 мая. Возвращаясь из КНР американский лидер сообщил журналистам, что намерен в 2026 году встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином в общей сложности четыре раза.