Ван И: дипломатия лидеров остается путеводной звездой в сложных отношениях с США

Москва15 мая Вести.Китайско‑американские отношения сегодня являются самыми сложными и многогранными в международной политике, заявил министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа.

По его словам, ключевую роль в стабилизации двусторонних связей играет непосредственное взаимодействие глав государств — дипломатия лидеров остается их "путеводной звездой".

Дипломат подчеркнул, что между Пекином и Вашингтоном сохраняются серьезные разногласия и конкуренция, но при этом возможны конструктивные шаги и управление рисками через прямой диалог на высшем уровне. Ван И отметил значимость разговоров лидеров для предотвращения эскалации и выработки прагматичных подходов в ответ на общие вызовы.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в этом году.