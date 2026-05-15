Москва15 мая Вести.Китай не намерен сдавать ни свою политическую доктрину, ни свои политические тезисы в связи с действиями США. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его мнению, на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР СИ Цзиньпина в Пекине неслучайно постоянно говорилось о стабильности во взаимоотношениях.

Думаю, это стабилизация ситуации, оба лидера говорили про стабильность, стабилизацию несколько раз. Для них это очень важно. Это даже не перемирие, а некая фиксация точки, на которой странам будет комфортно друг другом сотрудничать. Значит ли это, что в дальнейшем произойдет серьезное сближение и мы увидим новую Чимерику - Китай и Америку? Нет, я не думаю, что так будет, потому что конкуренция колоссальна. Более того, Китай конкурирует в США не потому, что он хочет конкурировать, а потому что развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, приводит к тому, что Китай предлагает более дешевые, более эффективные решения, пытается их распространить на весь мир и тем самым сталкивается с США пояснил востоковед

При этом, заметил Маслов, Китай четко отделяет экономику от политики и готов развивать, наращивать торговлю. На этом фоне в США наблюдается падение уровня торговли.

Но при этом Китай не собирается сдавать ни одной политической доктрины, ни одного политического тезиса. Китай, как в знаменитой китайской формуле, показывает - в экономике горячо, а в политике может быть прохладно добавил эксперт

Министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита президента США Дональда Трампа отмечал, что китайско-американские отношения сегодня являются самыми сложными и многогранными в международной политике. При этом дипломат заявил, что между странами возможны конструктивные шаги и управление рисками через прямой диалог на высшем уровне.