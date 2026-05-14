Москва14 мая Вести.Китай ждет гарантий от США о том, что пошлины на товары не будут повышаться, потому что Пекин не приемлет язык шантажа. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Александр Балицкий.

В Пекине завершились переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Среди прочих тем остро стоит вопрос торговли.

Торговая сделка, о которой мечтает Трамп. Китаю она тоже нужна. Взвинченные тарифы китайцы не приемлют. А поскольку язык шантажа не приемлют тоже, Пекин ждет гарантии от Трампа, что дальнейших корректировок пошлин вверх не будет. Вашингтон тоже ждет, что Китай откроет свои рынки для американской сельхозпродукции, для авиастроения, для технологий отметил корреспондент

Переговоры лидеров Китая и США продлились 2 часа 15 минут. В своей речи на приветственном банкете Си Цзиньпин назвал визит Трампа в Китай историческим. Председатель КНР отметил, что китайско-американские отношения являются самыми важными двусторонними отношениями в современном мире, их можно только улучшать и нельзя портить.

Дональд Трамп пробудет в КНР с государственным визитом до 15 мая.