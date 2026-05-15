Москва15 маяВести.Китай не намерен отказываться от поддержки Ирана, при этом выступает за разблокировку Ормузского пролива. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.
Китайская позиция, судя по всему, заключается в том, что Ормузский пролив должен быть разблокирован. И корабли должны проходить без дополнительной оплаты, так, как было раньше. Но самое главное - Китай пытается, судя по всему, добиться [от США] обсуждения вопроса о гарантиях, потому что удар вообще не только по китайской, но и по азиатской экономике был колоссальныйотметил эксперт
По мнению Маслова, конфликт в Иране оказал ухудшающее влияние на цепочки поставок товаров с Ближнего Востока.
Китай, наверное, впервые за многие годы почувствовал, что такое тотальное разрушение этих поставок. Поэтому Китай - за открытие Ормузского пролива, но нужны гарантии, что это не будет повторяться. И самое главное - Китай вряд ли хочет сдавать своего доброго друга - Иран, потому что это не только поставщик нефти, это, в том числе, и присутствие Китая в этом регионе. Поэтому, мне кажется, позиция Китая гибкая, но не очень соглашательскаясказал востоковед
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня. По его словам, у них сформировалось очень хорошее взаимопонимание по обеим темам.