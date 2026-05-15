Эксперт: Китай не будет играть в поддавки с США по Ирану Эксперт Маслов: КНР впервые прочувствовала угрозу разрушения торговых цепочек

Москва15 мая Вести.Китай не намерен отказываться от поддержки Ирана, при этом выступает за разблокировку Ормузского пролива. Об этом ИС "Вести" заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Китайская позиция, судя по всему, заключается в том, что Ормузский пролив должен быть разблокирован. И корабли должны проходить без дополнительной оплаты, так, как было раньше. Но самое главное - Китай пытается, судя по всему, добиться [от США] обсуждения вопроса о гарантиях, потому что удар вообще не только по китайской, но и по азиатской экономике был колоссальный отметил эксперт

По мнению Маслова, конфликт в Иране оказал ухудшающее влияние на цепочки поставок товаров с Ближнего Востока.

Китай, наверное, впервые за многие годы почувствовал, что такое тотальное разрушение этих поставок. Поэтому Китай - за открытие Ормузского пролива, но нужны гарантии, что это не будет повторяться. И самое главное - Китай вряд ли хочет сдавать своего доброго друга - Иран, потому что это не только поставщик нефти, это, в том числе, и присутствие Китая в этом регионе. Поэтому, мне кажется, позиция Китая гибкая, но не очень соглашательская сказал востоковед

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня. По его словам, у них сформировалось очень хорошее взаимопонимание по обеим темам.