Керимов: Китай не будет бездейственно наблюдать, как США загоняют под сапог Иран Керимов: Китай не позволит угрожать уничтожением странам Ближнего Востока

Москва7 мая Вести.Китай имеет жизненно важные для себя интересы в Персидском заливе, тем более в Иране – странами достигнута договоренность о транспортировке иранской нефти на общую сумму $400 млрд. Об этом ИС "Вести" заявил востоковед, советник генерального директора медиа группы "Россия сегодня" Турал Керимов.

В связи с этим, по мнению эксперта, Китай не будет спокойно наблюдать за действиями США и Израиля на Ближнем Востоке.

В 2021 году страны подписали стратегическое соглашение о партнерстве, согласно которому в течение 25 лет после подписания КНР должна была получать иранскую нефть на общую сумму $400 млрд. Естественно, никто эти договоренности не отменял. Китай зависит от поставок нефти с Ближнего Востока. Китай является крупнейшим покупателем нефти практически у всех крупных производителей ближневосточных. Это и Иран, и Саудовская Аравия, и Ирак, и Кувейт, и Объединенные Арабские Эмираты, и даже Бахрейн. Китай не будет сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как американцы пытаются загнать страны региона под сапог или же угрожают им уничтожением заявил Керимов

Ранее сообщалось, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Китай. Аракчи намерен провести переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И.