МИД КНР: свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира

МИД Китая: свобода навигации в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира

Москва13 апр Вести.Свободная навигация в Ормузском проливе отвечает интересам всего мира. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, комментируя слова президента США Дональда Трампа об ограничении судоходства в соответствующем регионе.

По его словам, Ормузский пролив является важнейшим международным торговым маршрутом логистики энергоносителей и товаров.

Поддержание безопасности, стабильности и беспрепятственного судоходства там отвечает интересам международного сообщества подчеркнул Го Цзякунь

Он также призвал заинтересованные стороны проявлять сдержанность и подтвердил готовность Китая "продолжать играть позитивную и конструктивную роль" в урегулировании ближневосточного кризиса.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что главы трех крупных нефтяных компаний США предупредили Белый дом о возможном усугублении энергокризиса на фоне длительной блокады Ираном Ормузского пролива. Нефтяные гиганты утверждают, что длительная блокада пролива может резко нарушить мировые цепочки поставок топлива.