Москва13 апр Вести.Объявленная со стороны США блокировка прохода судов по Ормузскому проливу ставит своей целью повлиять на Китай. Такое мнение ИС "Вести" высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Соединенные Штаты, видимо, хотят этой блокировкой надавить и на Китай тоже. Фактически почти единственным покупателем иранской нефти являлся Китай. Получается, американцы лишают Китай еще одного льготного, скажем так, поставщика. Ровно то же самое было с Венесуэлой: [США] изначально установили блокаду, а потом уже выкрали [президента Венесуэлы] Мадуро. И здесь [с Ираном], они решили, видимо, пойти ва-банк. Да, они сами пострадают от того, что цены на нефть вырастут, но создадут проблемы Китаю, который затем надавит на Тегеран, чтобы тот согласился на какой-то компромисс