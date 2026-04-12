Москва12 апр Вести.Блокада Ормузского пролива со стороны США – это удар по Китаю. Такое мнение в своем канале в мессенджере MAX выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он допускает, что скоро дело дойдет до Тайваня.

Блокада Ормузского пролива со стороны США - это удар по Китаю. Как скоро дело дойдет до Тайваня - вопрос диалектический. Как и все происходящее в этих сенях Третьей мировой войны, где на глазах становится уж очень тесно написал Богданов

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Военно-морские силы Соединенных Штатов начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. По словам главы Белого дома, блокада начнется в скором времени, и в этом процессе примут участие другие государства.