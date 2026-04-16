Москва16 апр Вести.Американские чиновники и военные говорят о взаимоисключающих вещах, касательно блокады Ормузского пролива, так они пытаются выдать желаемое за действительное. Такое мнение выразил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Умудряются на одном и том же брифинге чиновники или военные американские, которые выступают вместе, говорить о взаимоисключающих вещах. То есть, с одной стороны, они держат блокаду, с другой стороны, они говорят, что никакой физической блокады самого пролива нет, потому что технически обеспечить ее очень сложно. Для этого нужно, наверное, просто выстроить поперек весь американский флот. Поэтому они говорят, что теперь сосредоточились на блокаде прибрежных зон, не дают выйти иранскому флоту. Это тоже, если не фейк, то выдавание желаемого за действительное сказал Богданов

Не менее двух судов, связанных с Ираном и включенных в санкционные списки США, 15 апреля преодолели Ормузский пролив и вошли в Персидский залив, предположительно воспользовавшись новым маршрутом. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные служб мониторинга морского трафика, это произошло на третий день блокады иранских портов, начатой ВМС США 13 апреля.