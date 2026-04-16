CNN: США рискуют спровоцировать инцидент с Китаем в Ормузском проливе CNN: блокадой Ормуза США хотят принудить Китай и Индию давить на Иран

Москва16 апр Вести.Вашингтон, введя блокаду Ормузского пролива, преследует цель вынудить Пекин и Нью-Дели оказать давление на Тегеран, говорится в аналитическом материале телеканала CNN.

Одна из целей этой операции [США по блокировке Ормуза] - оказать давление на страны, покупающие иранскую нефть, такие как Китай и Индия, чтобы заставить Тегеран вернуться за стол переговоров отмечает телеканал

Вместе с тем CNN подчеркивает, что в отношении Китая подобная тактика сопряжена с серьезными рисками: перехват американскими военными кораблями китайского танкера с иранской нефтью способен "спровоцировать дипломатический инцидент за несколько недель до встречи [президента США Дональда] Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, которую [американский] лидер так давно ждал".

По оценке телеканала, американская сторона недооценила иранское руководство, рассчитывая, что блокада Ормузского пролива "быстро положит конец войне". Однако для иранских лидеров нынешнее противостояние является "битвой за выживание".

28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Корпус стражей исламской революции — элитные подразделения иранских вооруженных сил — объявил о проведении масштабной ответной операции и атаковал Израиль. Иранские власти также перекрыли Ормузский пролив для судов, имеющих отношение к США, Израилю и государствам, поддержавшим агрессию против исламской республики.

11 апреля в Исламабаде состоялись несколько раундов ирано-американских переговоров. Как впоследствии сообщили обе стороны, договориться о долгосрочном урегулировании конфликта не удалось из-за сохраняющихся противоречий. С 13 апреля США ввели морскую блокаду Ирана.