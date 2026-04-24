CNN: США могут ударить по объектам Ирана в Ормузском проливе

Москва24 апр Вести.США разрабатывают планы нанесения ударов по иранским объектам в Ормузском проливе, сообщает телеканал CNN.

Целями ударов могут стать катера для минирования и быстроходные боевые катера Ирана. США рассматривают возможность нанесения ударов по целям в районе Ормузского пролива, Оманского залива и южной части Персидского залива, уточняет CNN.

В первом месяце боевых действий США в основном наносили удары по целям вдали от пролива. Новая стратегия предусматривает, что бомбардировки сосредоточатся на стратегически важных водных путях отмечает CNN

США могут нанести удары по объектам двойного назначения и энергетической инфраструктуре, пытаясь таким способом убедить Иран сесть за стол переговоров, подчеркивает телеканал.

Речь может также идти о точечных ударах по представителям иранского военного командования и чиновникам, которые не поддерживают участие Ирана в переговорах с США.

В качестве возможной цели назван командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди.

Между тем посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что язык силы и угроз не работает в отношении Тегерана. По словам Джалали, США не смогли выполнить заранее поставленные задачи, поскольку народ и армия Ирана показали беспримерный уровень сопротивления.