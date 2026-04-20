Посол Ирана в России: язык силы и угроз не работает в отношении Тегерана

Москва20 апр Вести.США убедились в том, что не смогут сломать Иран путем проведения военной операции, заявил в беседе с "Ведомостями" посол Ирана в Москве Казем Джалали.

США не смогли выполнить заранее поставленные задачи, поскольку народ и армия Ирана показали беспримерный уровень сопротивления. В итоге США пошли на переговоры с Ираном в Исламабаде (Пакистан), отметил Джалали.

Мы всегда заявляли, что готовы к переговорам. Но не к переговорам с позиции силы и угрозы. Не к переговорам под давлением приводят "Ведомости" слова Джалали

По мнению посла, переговоры в Исламабаде провалились из-за того, что президент США Дональд Трамп не стремился найти компромисс и настаивал на том, чтобы Иран удовлетворил 100% американских требований.

Так не пойдет. Трамп говорит, что мы должны согласовать в ходе переговоров то, что он нам диктует. Это не называется "переговоры". Переговоры означают, что люди должны достичь справедливого компромисса на основании позиции "выигрыш – выигрыш". А того, чего Трамп не достиг в ходе войны, он уже не сможет достичь в ходе переговоров заключил Джалали

В Исламабаде 12 апреля прошли американо-иранские переговоры. Встреча завершилась безрезультатно.

Агентство Tasnim сообщило, что между США и Ираном остались серьезные разногласия, а 13 апреля США приступили к полной блокаде Ормузского пролива.