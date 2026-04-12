Москва12 апрВести.Американской стороне не удалось завоевать доверие Тегерана в ходе нынешнего раунда диалога. Об этом заявил глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.
По его словам, иранская делегация в ходе переговоров в Пакистане выдвигала перспективные предложения.
Но в итоге другой стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоровнаписал Галибаф на своей странице в соцсети X
Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран не достигли соглашения в ходе переговоров в Исламабаде. По его словам, Тегеран отверг предложения Вашингтона.
Иранский МИД уточнил, что по двум-трем ключевым вопросам стороны не смогли достичь соглашения.