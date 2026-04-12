Глава иранской делегации заявил, что США не завоевали доверие Тегерана

Москва12 апр Вести.Американской стороне не удалось завоевать доверие Тегерана в ходе нынешнего раунда диалога. Об этом заявил глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

По его словам, иранская делегация в ходе переговоров в Пакистане выдвигала перспективные предложения.

Но в итоге другой стороне не удалось завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров написал Галибаф на своей странице в соцсети X

Ранее вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США и Иран не достигли соглашения в ходе переговоров в Исламабаде. По его словам, Тегеран отверг предложения Вашингтона.

Иранский МИД уточнил, что по двум-трем ключевым вопросам стороны не смогли достичь соглашения.