"Показуха и обман": Галибаф высказался о настрое США на предстоящих переговорах

Москва11 апр Вести.Иран готов дать конструктивный ответ американской стороне, если США на предстоящих в Исламабаде переговорах не используют их для показухи и обмана, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Политик возглавляет иранскую переговорную группу, которая прибыла в столицу Пакистана вечером 10 апреля. Помимо Галибафа, в состав делегации вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

В нынешней войне мы показали им (американцам – прим. ред.), что, если они хотят использовать переговоры для бесплодной показухи и обмана, то мы готовы отстаивать свои права, с верой в Бога и опираясь на силу нашего народа цитирует Галибафа агентство Tasnim

Политик также подчеркнул, что Тегеран поддержит конструктивное соглашение, если американская сторона проявит готовность учесть права иранского народа.

У нас благие намерения, но мы не доверяем им заключил Галибаф

Ранее он заявил, что Соединенные Штаты не выполнили два из 10 пунктов переданного Ираном предложения о начале переговоров.

Ожидается, что 11 апреля в Исламабаде команда переговорщиков США во главе с американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером проведет переговоры с Ираном.