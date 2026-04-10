Галибаф: Иран ожидает прекращения огня в Ливане для начала переговоров с США

Москва10 апр Вести.Перемирие в Ливане и разблокировка иранских активов являются главными условиями для начала переговоров между Тегераном и Вашингтоном, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

Он подчеркнул, что эти вопросы необходимо решить до начала переговоров США и Ирана.

Две из мер, взаимно согласованных сторонами, все еще не реализованы: прекращение огня в Ливане и разблокировка иранских активов перед тем, как перейти к переговорам написал он соцсетях

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп не стал включать Ливан в двухнедельный план перемирия с Ираном после телефонного звонка от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ожидается, что переговоры США и Ирана пройдут в субботу, 11 апреля. Это следует из предварительного расписания вице-президента США Джей Ди Вэнса, который должен отправиться в Исламабад в пятницу.