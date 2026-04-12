Москва12 апр Вести.Иран отправил свою делегацию в Исламабад на переговоры с США для того, чтобы показать всему миру готовность к диалогу с агрессивно настроенным оппонентом. Такое мнение преподаватель экономического факультета РУДН, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Фархад Ибрагимов высказал в интервью ИС "Вести".

Еще одной причиной, считает политолог, является намерение продемонстрировать американцам отсутствие деморализации иранского общества.

Иран отправил свою делегацию с одной простой целью: показать всему миру, что Иран – это не сумасшедший игрок, а способный актер, который действительно слышит противоположную, пусть и агрессивно настроенную сторону, то есть Иран готов идти на диалог… Во-вторых, чтобы американцы в очередной раз убедились, что Иран не сломлен, его дух остается довольно крепким, никакой деморализации общества не наблюдается, в элитах наблюдается все еще монолитность. И, мало того, Иран демонстрирует всему миру, что он готов и дальше воевать с Америкой сказал Ибрагимов

Ранее сообщалось, что Иран готов заключить с Соединенными Штатами соглашение, которое бы установило прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке. При этом Исламская Республика не форсирует продолжение переговоров с США, поскольку ждет, когда Вашингтон согласится на разумную сделку.

Позднее глава иранской делегации, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что США не удалось завоевать доверие на переговорах в Пакистане, хотя предложения Ирана были конструктивными.