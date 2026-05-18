Политолог оценил перспективы посредничества Пакистана в конфликте США и Ирана Ибрагимов: Пакистан действует аккуратно в посредничестве между США и Ираном

Москва18 мая Вести.Пакистан сейчас делает очень аккуратные заявления, чтобы не испортить процесс мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. Такое мнение политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Иран демонстрирует, что является более серьезной стороной переговоров, потому что хочет решить конфликт мирным путем.

Надежда умирает последней, недаром говорят, поэтому какая-то доля процента оптимизма в рамках переговоров сохраняется для того, чтобы понять, готовы ли дальше стороны в чем-то, скажем так, согласовывать свои позиции… [Мирный процесс] очень и очень обтекаемый и балансирует на грани некой аморфности, поскольку в целом даже в самом Тегеране мало верят в успех переговоров, хотя Пакистан считает, что какой-то прогресс можно будет достичь, если иранцы все-таки будут более гибкими в формате переговоров. Но иранцы считают, что если они проявят гибкость еще раз, то это последует, то это будет восприниматься как слабость объяснил свою точку зрения Ибрагимов

Ранее сообщалось, что Иран передал США свои замечания в ответ на корректировки Вашингтоном плана по урегулированию конфликта, при этом Пакистан выступил посредником в переговорах и передал измененный план Вашингтона по разрешению кризиса.