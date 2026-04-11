Аналитик Федоров: за участием Пакистана в мирном процессе может стоять Китай

Москва11 апр Вести.За участием Пакистана как площадки для ирано-американских переговоров может стоять Китай. Такое мнение военный обозреватель и аналитик Кирилл Федоров высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, Китай использует Пакистан как плацдарм для сдерживания Индии, поэтому любые действия Исламабада на политической арене можно расценивать как влияние Пекина.

Китай активно снабжает оружием Пакистан, как способ противостоять той же Индии. И если мы говорим про участие Пакистана где-либо, то лично я, скажем так, видел бы там и китайский след. То есть надо понимать, что если Пакистан выступает в качестве страны переговоров, то за ним где-то стоят немножко уши Китая высказал свою точку зрения Федоров

11 апреля в Исламабаде проходит трехсторонняя встреча между делегациями Соединенных Штатов, Ирана и Пакистана. Изначально планировалось, что переговоры будут длиться один день. Однако позже стало известно, что их могут продлить.

По данным CNN, в переговорной комнате присутствуют премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главнокомандующий армией фельдмаршал Асим Мунир. Стороны избегают прямого диалога, а вместо этого обмениваются письменными посланиями через пакистанских посредников.

28 февраля США и Израиль напали на Иран, тем самым развязав новую войну на Ближнем Востоке.