Москва11 апр Вести.Ирану удалось заставить США пойти на переговоры за счет давления на мировую экономику, а также повышения ставок и рисков. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Кирилл Семенов.

По его словам, на данный момент "по очкам" в конфликте победил Иран. Теперь будет многое зависеть от самой Исламской Республики, насколько она способна переориентировать свою внешнюю политику, завязать более тесные связи с партнерами и переосмыслить свою роль на Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

Ирану удалось заставить Соединенные Штаты пойти на мирные вот эти вот переговоры. Но ему это удалось сделать за счет давления на мировую экономику, за счет давления на арабских соседей, за счет повышения ставок и рисков. То есть это была своеобразная такая игра сказал политолог

Ранее сообщалось, что делегации Ирана и США в Исламабаде провели два раунда переговоров и готовятся к третьему.

Война между США и Ираном началась 28 февраля, когда американская армия при поддержке Израиля напала на Исламскую Республику.