Москва11 апр Вести.Администрации президента США Дональда Трампа нужен Иран, с которым можно иметь дело и зарабатывать деньги. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Кирилл Семенов.

Как отмечает эксперт, при этом сама иранская власть для Трампа не является проблемой.

Для администрации Трампа опять же нужен Иран, с которым, как Трамп честно абсолютно говорит, с которым можно иметь дело и зарабатывать деньги. Чтобы туда мог прийти американский бизнес, чтобы … американские нефтяные компании взяли под контроль иранскую нефть …Само по себе наличие режима Исламской Республики, политического режима, именно для администрации Трампа, не является угрозой, не является вызовом, даже если с точки зрения американского обывателя в Иране будет сохраняться, как они считают, диктатура, то это такая данность. Точно так же, как в Саудовской Аравии и в других странах Персидского залива сказал политолог

Ранее Семенов заявил, что Ирану удалось заставить США пойти на переговоры за счет давления на мировую экономику, а также повышения ставок и рисков.

28 февраля США и Израиль напали на Иран, тем самым развязав масштабную войну на Ближнем Востоке.