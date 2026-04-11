Семенов заявил, что Иран не может вынудить США и Израиль выйти из войны

Москва11 апр Вести.У Ирана нет возможности силой заставить США и Израиль выйти из войны на Ближнем Востоке. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Кирилл Семенов.

По его словам, асимметричные действия Ирана были эффективны, но ситуация может измениться.

У Исламской Республики нет возможности вывести из войны, или заставить выйти из войны Израиль через военное давление. У Исламской Республики нет возможности заставить выйти Соединенные Штаты из войны через военное давление сказал Семенов

Также он дал прогноз, как может действовать Иран дальше.

Через 5-10 лет, когда будут построены, допустим, обходные пути вокруг Ормузского пролива, и вот это основное оружие Ирана, Ормузский пролив, уже не будет иметь то значение. К этому моменту Исламская Республика должна быть готова … перестраивать свою стратегию именно в долгосрочном плане, чтобы не было вот этого упоения победой сказал политолог

Ранее Семенов заявил, что Ирану удалось заставить США пойти на переговоры за счет давления на мировую экономику, а также повышения ставок и рисков.