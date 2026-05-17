Москва17 маяВести.США не смогут добиться смены режима в Иране по окончании военных действий, считает израильский общественный деятель Яков Кедми. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв live" для ИС "Вести".
По его мнению, американцы смирились с тем, что в результате военных действий поменять власть в Иране нельзя.
Я думаю, что уже в Соединенных Штатах И у нас те, которые думали, теми способами, которые они планировали, изменить систему власти в Иране невозможно, американцы с этим смирились, и они этого уже не требуют и не ожидают. Реальная реальная ситуация такая, что по окончании конфликта, в Иране останется та же власть. Хотя эта власть уже изменилась. Сегодня у власти не аятоллы, не религиозная власть, а стражи революции. Но, в принципе, это не много чего меняетпояснил Кедми
Ранее сообщалось, что США выдвинули Ирану список из пяти условий, выполнение которых, по мнению Вашингтона, необходимо для дальнейшего процесса переговоров между странами.
При этом, в Иране назвали план по урегулированию конфликта с США "красной линией".