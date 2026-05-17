Кедми: после завершения конфликта с США в Иране останется та же власть

Москва17 мая Вести.США не смогут добиться смены режима в Иране по окончании военных действий, считает израильский общественный деятель Яков Кедми. Об этом он заявил в интервью "Соловьёв live" для ИС "Вести".

По его мнению, американцы смирились с тем, что в результате военных действий поменять власть в Иране нельзя.

Я думаю, что уже в Соединенных Штатах И у нас те, которые думали, теми способами, которые они планировали, изменить систему власти в Иране невозможно, американцы с этим смирились, и они этого уже не требуют и не ожидают. Реальная реальная ситуация такая, что по окончании конфликта, в Иране останется та же власть. Хотя эта власть уже изменилась. Сегодня у власти не аятоллы, не религиозная власть, а стражи революции. Но, в принципе, это не много чего меняет пояснил Кедми

Ранее сообщалось, что США выдвинули Ирану список из пяти условий, выполнение которых, по мнению Вашингтона, необходимо для дальнейшего процесса переговоров между странами.

При этом, в Иране назвали план по урегулированию конфликта с США "красной линией".