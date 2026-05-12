"Нет иной альтернативы": Галибаф о переданном США соглашении Ирана из 14 пунктов

Москва12 мая Вести.У США нет другой альтернативы, кроме как заключить с Ираном представленное им соглашение из 14 пунктов, призванное урегулировать конфликт между сторонами, заявил спикер Меджлиса (парламента Исламской Республики) Мохаммад Багер Галибаф.

С таким утверждением он выступил в соцсети X.

Нет иной альтернативы, кроме как признать права иранского народа, изложенные в предложении из 14 пунктов написал Галибаф

Он отметил, что любой другой подход Вашингтона "будет совершенно безрезультатным" и приведет "лишь к череде неудач". Чем дольше администрация президента США Дональда Трампа будет тянуть с заключением мира, "тем больше за это заплатят американские налогоплательщики", подчеркнул спикер парламента Ирана.

В начале мая власти Исламской Республики через посредников в Пакистане передали США предложение из 14 пунктов, которое содержало в себе "дорожную карту" по урегулированию ближневосточного конфликта. Этот документ Тегеран передал Вашингтону в ответ на представленную инициативу Белого дома.

Иранский меморандум был призван положить конец боевым действиям и запустить 30-дневный процесс подписания полноценного соглашения. Однако Трамп отверг его, подчеркнув, что оценивает вероятность продления режима прекращения огня с Ираном всего в 1%.