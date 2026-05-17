США выдвинули Ирану пять условий для продолжения переговоров США предъявили Ирану список требований для продолжения процесса переговоров

Москва17 мая Вести.США выдвинули Ирану список из пяти условий, выполнение которых, по мнению Вашингтона, необходимо для дальнейшего процесса переговоров между странами, сообщает агентство Fars.

Прежде всего, США отказываются выплачивать какую-либо компенсацию за нанесенный Ирану ущерб во время военной операции. Также Вашингтон требует вывоза в США из Ирана 400 кг запасов обогащенного урана. Третьим условием является то, что на территории Ирана должен остаться только один действующий ядерный объект.

Также Вашингтон не намерен высвобождать более 25% замороженных средств Ирана. Последним требованием является то, что вопрос о прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должен быть решен во время переговоров.

Председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар 17 мая заявил, что определять условия прекращения войны на Ближнем Востоке должен Иран, а план США является "красной линией".

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе.