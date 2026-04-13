Time: Иран не согласился с "красными линиями" Трампа на переговорах в Исламабаде

Москва13 апр Вести.Переговоры между США и Ираном, прошедшие в Исламабаде, не привели к заключению соглашения из-за существенных разногласий сторон по ключевым вопросам. Об этом сообщает издание Time со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, иранская сторона отказалась принять ряд "красных линий", выдвинутых администрацией президента США Дональда Трампа. Среди ключевых требований Вашингтона – полный отказ от обогащения урана, демонтаж основных объектов ядерной инфраструктуры, а также вывоз запасов высокообогащенного урана за пределы страны.

Кроме того, Тегеран не согласился прекратить поддержку союзных вооруженных группировок в регионе и выступил против условий, касающихся полного открытия Ормузского пролива без взимания платы за проход.

Эксперты отмечают, что резкий уход американской делегации с переговоров может быть частью тактики давления. В частности, аналитик Камран Бокхари назвал этот шаг "классическим элементом" переговорной стратегии Трампа, направленным на усиление позиций США в дальнейшем диалоге.

Ирано-американские переговоры прошли 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде после того, как Трамп заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Глава американской делегации на переговорах в Исламабаде, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению.

В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X отметил, что США не усвоили урок и продолжают придерживаться максималистской позиции и менять правила игры.