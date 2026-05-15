Москва15 маяВести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня.
Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране, и я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темамсказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета, следующего из Пекина на Аляску
Американский лидер рассказал, что подробно обсудил с Си возможную продажу оружия США Тайбэю. Трамп также отметил, что не видит риска перерастания разногласий по Тайваню в полноценный конфликт.
Президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. Его сопровождали руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома, Трамп и Си достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая заявили, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.