Трамп заявил, что выработал взаимопонимание с Си по вопросу Тайваня и Ирана

Москва15 мая Вести.Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему удалось достичь взаимопонимания с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по проблемам Ирана и Тайваня.

Мы говорили о Тайване, много говорили об Иране, и я думаю, что у нас очень хорошее взаимопонимание по обеим темам сказал глава Белого дома журналистам на борту президентского самолета, следующего из Пекина на Аляску

Американский лидер рассказал, что подробно обсудил с Си возможную продажу оружия США Тайбэю. Трамп также отметил, что не видит риска перерастания разногласий по Тайваню в полноценный конфликт.

Президент США Дональд Трамп был с государственным визитом в Пекине с 13 по 15 мая. Его сопровождали руководители 16 крупнейших американских компаний, в том числе глава Tesla и SpaceX Илон Маск, генеральный директор Apple Тим Кук и президент Boeing Келли Ортберг.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома, Трамп и Си достигли согласия по ключевым вопросам, связанным с Ираном. В частности, лидеры США и Китая заявили, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием.