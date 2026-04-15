Москва15 апр Вести.Китай продолжит неофициально оказывать военную помощь Ирану в увеличенном масштабе. Такое мнение озвучил ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ и МГИМО, доктор исторических наук, востоковед Сергей Лузянин.

Опровержение Пекином поставки оружия в Иран — традиционная формальная позиция Китая: не быть третьей стороной в конфликте, отметил он.

На самом деле Пекин поставлял и будет поставлять, развивать военно-техническое сотрудничество со всеми глобальным странами, включая Иран. Понятно, что это будет делаться где-то неофициально, где-то полуофициально… Такие поставки, конечно, я думаю, уже были и, скорее всего, будут в еще более увеличенном масштабе заявил Лузянин

Ранее CNN сообщало о ближайших китайских поставках системы противовоздушной обороны в Иран. Кроме того, в СМИ писали о том, что Пекин подтолкнул Тегеран к принятию соглашения о прекращении огня с США.