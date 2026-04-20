Москва20 апр Вести.РФ и КНР работают через инструментарий ООН над тем, чтобы несправедливое решение конфликта на Ближнем Востоке было невозможным. Такое мнение ИС "Вести" озвучил научный сотрудник Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Он добавил, что усилия РФ и Китая направлены на то, чтобы конфликт перешел из вооруженной фазы к мирному урегулированию.

Немалую роль [в мирном урегулировании на Ближнем Востоке] играют Россия, Китай, которые на площадке Совета Безопасности ООН и, в принципе, структурах Организации Объединенных Наций не только не допускают принятия резолюции, которая бы в одностороннем порядке обвинила во всем Иран и тем самым сделала бы невозможным справедливое решение конфликта и открыла бы возможности для повторного неоднократного применения силы против Ирана, а наоборот ищут такие формулировки, такой подход, такое применение инструментария ООН для того, чтобы конфликт вышел из вооруженной фазы рассказал Лукьянов

Ранее Лукьянов заявил, что переговоры с Ираном – это "пауза" в конфликте, которую хотят использовать США. По его мнению, она нужна американцам для стабилизации цен на нефть.