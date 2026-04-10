Карасин заявил, что позиция РФ и КНР в ООН способствует миру в конфликте на БВ

Москва10 апр Вести.Позиция России и Китая в Организации Объединенных Наций (ООН) способствует мирному решению конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, РФ желает поиска долгосрочных решений в отношениях между США, Ираном, странами Ближнего Востока и Израилем.

Мы хотим, чтобы там было взаимное понимание … [Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН] Василий Небензя активно работал все эти дни, декады, три декады в Нью-Йорке. И там не прошли те самые резолюции. Даже после определенной модернизации словесной они не прошли. И мы вместе с Китаем блокировали, и в общем получилось это вовремя, и в том числе способствовало нынешнему развитию ситуации в таком более миролюбивом ключе сказал Карасин

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам заявил, что в конфликте с США и Израилем Иран показал себя самодостаточным государством.