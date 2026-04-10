Москва10 апр Вести.Война США и Израиля против Ирана подсветила полномасштабный характер отношений Москвы и Тегерана. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, у РФ прекрасные контакты со странами Ближнего Востока.

Я уже не говорю о том, что сам конфликт, который произошел, агрессивные действия на Ближнем Востоке Израиля и Соединенных Штатов, еще раз высветили стабильный полномасштабный характер наших отношений с Ираном. Всему миру стало понятно, что это две страны, которые уважают друг друга, которые намерены помогать в сложных ситуациях, которые не бросают друг друга в беде и так далее. Это чрезвычайно важно сказал Карасин

Ранее сенатор заявил, что позиция России и Китая в Организации Объединенных Наций способствует мирному решению конфликта на Ближнем Востоке.