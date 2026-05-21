Москва21 маяВести.Война на Ближнем Востоке углубила отношения между Ираном и Россией. Об этом эксперт Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дареини заявил в интервью ИС "Вести".
Эксперт отметил, что Иран и Россия поддерживают очень тесные дружеские отношения.
В силе соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Между Ираном и Россией существует очень тесное сотрудничество и координация. Эта война углубила отношения между Ираном и Россией. Москва выполнила все свои обязательства по соглашениям, которые она подписала с Тегераном. Продолжается активное сотрудничество. Россия не хочет, чтобы Иран проиграл войну. Россия точно не хочет, чтобы эта война вышла из-под контроля. И Иран высоко ценит позицию Россиизаявил эксперт
Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов на встрече с заместителем председателя СБ Ирана Али Багери заявил, что Москва решительно осуждает агрессию Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана.