Багери: Россия является гарантом безопасности на Ближнем Востоке Иран отметил ключевую роль России в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке

Москва14 мая Вести.Действия России в рамках ООН подтверждают, что Москва остается гарантом безопасности на Ближнем Востоке, заявил зампредседателя Совбеза Ирана Али Багери на встрече с заместителем секретаря Совета безопасности (СБ) России Александром Венедиктовым, сообщает ТАСС.

Любая американская авантюра встретится с умной реакцией российской стороны, отметил Багери.

Решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике показала, что Россия с опорой на международное право не позволит превратить мир в джунгли. Умная позиция России по ветированию проекта резолюции [США в СБ ООН], который нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности приводит ТАСС слова Багери

Позиция Москвы на международной арене заслуживает признательности в условиях, когда Иран столкнулся с агрессией, подчеркнул Багери.

В свою очередь Венедиктов отметил, что Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном для поиска вариантов мирного урегулирования.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США и Израиль в своей агрессии против Ирана пытались помешать Тегерану нормализовать отношения с арабскими странами.