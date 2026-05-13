Совбез: Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против Ирана СБ РФ: Москва решительно осуждает агрессию США и Израиля против Ирана

Москва13 мая Вести.Москва решительно осуждает агрессию Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Венедиктов на встрече с заместителем председателя СБ Ирана Али Багери.

Багери возглавляет делегацию Исламской Республики на встрече секретарей Совбезов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Беседа проходит на полях 21-й встречи секретарей СБ ШОС.

Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против вашей страны. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским государственным деятелям и военачальникам, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа сказал Венедиктов

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания глав военных ведомств стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что Москва решительно осуждает действия США и Израиля в отношении Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией".