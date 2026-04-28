Белоусов заявил, что Россия осуждает нападение США и Израиля на Иран Белоусов: Россия решительно осуждает нападение США и Израиля на Иран

Москва28 апр Вести.Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке заявил, что Москва решительно осуждает действия США и Израиля в отношении Ирана, назвав их "неспровоцированной агрессией".

По его словам, удары были нанесены по территории государства, являющегося членом ШОС. В связи с этим российская сторона на всех уровнях выразила осуждение произошедшего.

Российская Федерация на всех уровнях решительно осудила эту неспровоцированную агрессию. Еще раз выражаем соболезнования в связи с невосполнимой потерей иранских государственных деятелей и военачальников, мирных граждан, в том числе детей, погибших в результате ударов США и Израиля сказал Белоусов

Кроме того, он отметил, что Россия внимательно следит за попытками нерегиональных государств усилить военное присутствие в Центральной Азии и решать там логистические задачи. По его словам, такие действия вызывают обеспокоенность и считаются недопустимыми.

Отдельно Белоусов указал на ухудшение ситуации на Ближнем Востоке. В частности, он выразил серьезную тревогу по поводу событий в Сирии, Ливане, а также гуманитарной катастрофы в секторе Газа.