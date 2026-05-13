Совбез: РФ настроена на работу с Ираном с целью мирного урегулирования

Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном Совбез: РФ настроена на работу с Ираном с целью мирного урегулирования

Москва13 мая Вести.Россия настроена на тесное взаимодействие с Ираном с целью поиска вариантов мирного урегулирования на основе принципов международного права. Об этом заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов во время встречи с зампредседателя иранского Совбеза Али Багери.

Отмечаем, что, несмотря на болезненные потери, иранцы не сломлены сообщил Венедиктов

Заместитель секретаря Совбеза России также подчеркнул, что народ Ирана продемонстрировал сплоченность перед внешней угрозой.

Александр Венедиктов заявил, что Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против Ирана.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал конфликт между США и Ираном очень тяжелым и сложным. По словам главы государства, это ставит Москву в тяжелое положение, так как Россия поддерживает хорошие отношения с Тегераном и странами Персидского залива.