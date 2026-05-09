Путин считает конфликт между США и Ираном очень тяжелым и сложным

Путин: конфликт между США и Ираном очень тяжелый и сложный Путин считает конфликт между США и Ираном очень тяжелым и сложным

Москва9 мая Вести.Конфликт между США и Ираном является очень сложным и тяжелым, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции для представителей СМИ.

Что касается Ирана и США: очень тяжелый, сложный конфликт заявил Путин

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке ставит Россию в тяжелое положение, поскольку Москва поддерживает хорошие отношения с Ираном и странами Персидского залива.

Мы продолжаем контактировать и с одной, и с другой стороной. Надеемся, что этот конфликт можно будет прекратить, и как можно быстрее добавил президент

Между тем Россия не закрыта для переговоров с Европой, но предпочитает разговаривать с такими политиками, как бывший канцлер Германии Герхард Шредер, уточнил Путин и выразил надежду, что Россия и Европа в конечном итоге восстановят отношения.