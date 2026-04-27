Москва27 апрВести.Российская Федерация готова предоставить посреднические услуги в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, если это будет востребовано сторонами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о сохранении РФ приверженности к стратегическому партнерскому характеру отношений с Ираном.
Россия сохраняет свою готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано сторонами. Мы также сохраняем свою приверженность стратегическому партнерскому характеру отношений наших. Об этом только что сказал президент. Если что-то получится из приемлемых вариантов, то, конечно, Россия с удовольствием на это пойдетсказал Песков
Ранее глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи после прибытия в Россию сообщил, что страны постоянно проводят двусторонние переговоры и активные консультации по широкому кругу вопросов.