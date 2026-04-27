Песков: Москва готова оказать посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке

Песков: РФ готова оказать посреднические услуги для установления мира в Иране Песков: Москва готова оказать посреднические услуги для мира на Ближнем Востоке

Москва27 апр Вести.Россия готова оказывать любые посреднические услуги с целью установления мира на Ближнем Востоке и урегулирования конфликта вокруг Ирана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям отметил он

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой иранского МИД Аббасом Аракчи заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы на Ближнем Востоке как можно скорее наступил мир.