Путин: Россия будет делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке

Будем делать все: Путин – о скорейшем достижении мира на Ближнем Востоке Путин: Россия будет делать все для скорейшего достижения мира на Ближнем Востоке

Москва27 апр Вести.Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы на Ближнем Востоке как можно скорее наступил мир. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, отвечает интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Вы нашу позицию хорошо знаете сказал глава государства

Переговоры состоялись в Санкт-Петербурге, куда делегация Исламской Республики прибыла 27 апреля. Российскую сторону на встрече представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.