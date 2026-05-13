Лавров назвал целью агрессии против Ирана не дать ему улучшить связи с арабами

Москва13 мая Вести.США и Израиль в своей агрессии против Ирана преследовали цель помешать ему нормализовать отношения с арабами, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров.

Я нисколько не сомневаюсь, что когда планы развязывания агрессии против Ирана вынашивались, то одной из задач ставилось недопущение нормализации отношений между Ираном и арабами сказал министр

Лавров также напомнил, что в прежние времена король Иордании Абдалла II проводил саммит по примирению суннитов и шиитов. Теперь же, по словам главы МИД, все делается для того, чтобы это примирение никогда не настало.

Ранее 13 мая сообщалось, что Саудовская Аравия тайно нанесла множественные удары по территории Ирана в конце марта во время горячей фазы конфликта США и Израиля с Исламской Республикой.