Москва13 мая Вести.Саудовская Аравия тайно нанесла множественные удары по территории Ирана в ответ на атаки Исламской республики в конце марта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия нанесла многочисленные, неафишируемые удары по Ирану в ответ на нападения, совершенные на королевство во время войны на Ближнем Востоке… Атаки, совершенные ВВС Саудовской Аравии, были осуществлены в конце марта пишет агентство

Отмечается, что данные удары являются первым случаем, когда королевство применило силу непосредственно по иранской территории. Однако Reuters не смогли назвать, что именно являлось целью атак.

Ранее Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование военными США своих баз. Как пишет газета The Washington Post, таким образом это позволить Вашингтону возобновить "Проект Свобода", направленный на обеспечение свободного прохода через Ормузский пролив.