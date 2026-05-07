США снова смогут использовать военные базы в Саудовской Аравии и Кувейте

Саудовская Аравия и Кувейт восстановили доступ США к своим военным базам США снова смогут использовать военные базы в Саудовской Аравии и Кувейте

Москва7 мая Вести.Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование военными США своих баз. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам источников, этот шаг открывает путь для США, чтобы возобновить "Проект Свобода", направленный на обеспечение свободного прохода через Ормузский пролив.

Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными своих баз и воздушного пространства говорится в материалах

Источник утверждает, что американский президент Дональд Трамп намерен возобновить военное сопровождение коммерческих судов через пролив при помощи авиации и боевых кораблей.

Ранее Трамп выразил мнение, что война на Ближнем Востоке между США, Израилем и Ираном быстро завершится.