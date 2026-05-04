Москва4 мая Вести.Новая операция Соединенных Штатов под названием "Проект Свобода" – это попытка реабилитироваться после военно-политических неудач прошлой операции, а также развернуть новую схватку за Ормузский пролив. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

Мне кажется, [новая операция] – это более серьезная такая цель. Это, во-первых, реабилитировать себя, потому что вот тот этап военно-политический, который закончился. [Президент США Дональд] Трамп сказал, что они выиграли, но таких выигрышей история войн не знает, чтобы потерпевшая сторона продиктовала 14 пунктов, 2 из которых – это обычно в виде ультиматума, там вывод войск, выплата репараций Ирану и так далее. То есть на выигрыш это никак не похоже. Поэтому тут двойная задача – переломить создавшееся крайне негативное восприятие того, что произошло с точки зрения военных псевдопобед Соединенных Штатов Америки. И второе – развернуть вот уже новый плацдарм, схватку за настоящий контроль над входом и выходом из Ормузского пролива заявил Бакланов

Вечером 3 мая Дональд Трамп сообщил о начале в понедельник операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Трамп также предупредил, что готов применить силу в случае любого вмешательства.