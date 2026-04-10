Москва10 апрВести.К настоящему моменту мировое сообщество сделало два шага назад от пропасти. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести".
Таким образом сенатор прокомментировал установление режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами и наметившееся урегулирование конфликта.
Сегодня мы можем констатировать, что международное сообщество, к счастью, сделало два шага назад от края… который вел к катастрофе, к третьей мировой войне… Мы должны отойти намного дальше и посмотреть на мир новыми глазами после того, что произошло на Ближнем Востокесказал Карасин
Ранее стало известно, что 11 апреля в Пакистане пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном. При этом, по сообщениям СМИ, Тегеран выйдет из переговорного процесса, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.