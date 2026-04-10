Карасин о ситуации на Ближнем Востоке: мир сделал два шага назад от пропасти

Москва10 апр Вести.К настоящему моменту мировое сообщество сделало два шага назад от пропасти. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью ИС "Вести".

Таким образом сенатор прокомментировал установление режима прекращения огня между Ираном и Соединенными Штатами и наметившееся урегулирование конфликта.

Сегодня мы можем констатировать, что международное сообщество, к счастью, сделало два шага назад от края… который вел к катастрофе, к третьей мировой войне… Мы должны отойти намного дальше и посмотреть на мир новыми глазами после того, что произошло на Ближнем Востоке сказал Карасин

Ранее стало известно, что 11 апреля в Пакистане пройдут переговоры между Тегераном и Вашингтоном. При этом, по сообщениям СМИ, Тегеран выйдет из переговорного процесса, если Израиль возобновит удары по территории Ливана.